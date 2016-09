Vormelijumal sunnitakse lahkuma

Diktaatori taandumine tähendab alati pöördelist ja huvitavat aega. Vormel-1 ja 85-aastase Bernie Ecclestone’i vahele on juba aastakümneid tõmmatud võrdusmärki, kuid nüüd viitab kõik sellele, et karismaatiline juht peab viimaks lahkuma. Arvatakse, et ühtaegu vihatud ja armastatud vanahärra võib areenilt kaduda juba selle hooaja lõpus.