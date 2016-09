Raskesse avariisse sattunud Soome korvpallitäht paraneb

Suvel Barcelona meeskonnaga liitunud Koponen viibis pühapäeva õhtul kaasreisjana taksos, kui sõidukile kihutas otsa politsei eest põgenenud auto. Avariis sai kokku vigastada neli inimest, kellest üks on endiselt raskes seisundis. Koponen sai peatrauma, kuid viimastel andmetel temaga midagi tõsist siiski ei juhtunud. Lisaks tavaarstidele on ta pidevalt ka Barcelona meeskonna doktorite jälgimise all.