Kalev/Cramo sõlmis lepingu kahe Eesti koondislasega

Sokule on see Kalev/Cramo meeskonnas teine ning Veidemanile kolmas hooaeg. Peatreener Alar Varraku sõnul on tal loomulikult hea meel, et eestlastest tagapaar jätkab ka uuel hooajal klubi koosseisus.

«Meil seisab taas ees väga pikk ja raske hooaeg koos mitme välisliiga ja paljude sõitudega ning seetõttu on eriti oluline pingi sügavus. Loodetavasti jõuame lepinguni veel ka Erik Keedusega ning see tähendaks, et oleme säilitanud vähemalt eestlastest tuumiku. Välismängijate puhul mitmeaastased lepingud on haruldased, nagu elu on näidanud,» sõnas Varrak.