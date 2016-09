Postimees näitab nädalavahetusel peetava Tartu ralli katsetelt otsepilti

Numbri all 1 stardivad rallile soomlased Janne Vähämiko – Jani Salo, kes tulevad rajale Škoda Fabia R5 võistlusmasinal. Teisena saavad hooaja kuuendal etapil rajale meistrivõistluste liidrid Egon Kaur – Silver Simm (Mitsubishi Lancer Evo IX), kelle järel stardivad Rainer Aus - Simo Koskinen (Mitsubishi Lancer Evo IX). Neljandana saavad Tartus rajale neljaveoliste rahvusliku klassi EMV7 (E12) võistlejad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

Numbri all viis teevad hooaja kolmanda stardi Roland Murakas – Kalle Adler (Mitsubishi Lancer Evo X) ning kohe nende järel saavad rajale Kaspar Koitla – Andres Ots (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV3 arvestuses on Tartus rajale tulemas seitse võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Miko-Ove Niinemäe – Martin Valter (Peugeot 208) ja DMACK Trophy karikasarja liidrid Gustav Kruuda – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2), kes hoiavad EMV3 arvestuses teist kohta. Klassis kolmandat kohta hoidvale Ken Tornile (Ford Fiesta R2) loeb Tartu ralli katsetel kaarti Kuldar Sikk.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV4 on hooaja kuuendal etapil rajale tulemas lisaks klassi liidritele Kristo ja Raido Subile (Honda Civic Type-R) veel kaheksa võistluspaari.

Rahvuslikus E-rühma klassis EMV5 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste masinatega on võistlusele registreerunud 12 võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistlustel esikohta hoidvad Gert-Kaupo Kähr – Jan Pantalon (Honda Civic). Klassi tavapärastele sõitjatele tuleb seekord konkurentsi pakkuma ka ringrajasõitja Mikk Maaten, kellele see on autoralli debüüdiks.

Üle kaheliitriste mootoritega autode rahvusliku rühma EMV 6 (E11) klassis on Tartus koos klassi liidrite Marko Ringerbergi – Allar Heinaga (BMW M3) startimas seitse võistluspaari. Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV7 (E12) autode arvestuses on järjekorras kolmandale Tartu rallile startimas üheksa võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Aiko Aigro – Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Veoautode klassi EMV8 klassi arvestuses on hooaja neljandaks omavaheliseks mõõduvõtuks rajale tulemas 11 GAZ 51 võistlusmasinat. Meistrivõistluste liidrikohta hoiavad tänavu kõik rallid võtnud Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A).

Kõikides meistrivõistluste klassides on veel tänavused meistrid alles selgumas ning punktivahed on veel sedavõrd väikesed, et Tartu rallil peaks nägema klassivõitude nimel väga põnevaid heitlusi.

Järjekorras kolmas Tartu ralli, mis sõidetakse Tartumaa ja Põlvamaa teedel saab alguse traditsiooniliselt Tartu Raekoja platsil, kui reedel, 23. septembril kell 17.00 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Reedel sõidetakse kaks kiiruskatset, nende hulgas ka Tartu laululava publikukatse. Laupäeval, 24. septembril sõidetakse Tartu rallil üheksa kiiruskatset, mille hulgas on uuendusena ka Põlvamaa rahva poolt kauaoodatud Põlva linnakatse.

Tänavuse ralli punktikatseks on SS11 Penetron (17,52 km). Ühtekokku läbitakse kahe võistluspäeva jooksul 122,63 katsekilomeetrit ning võrreldes möödunud aastase võistlusega on uuenenud koguni 55% võistlustrassist. Ralli võitjad sõidavad Tartu Raekoja platsil asuvale poodiumile laupäeval kell 18.30.

Tartu Ralli kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised. Kahepäevane rallipass, mis tagab pääsu kõigile soovitud kiiruskatsetele, maksab täiskasvanutele 10 eurot ja katse üksikpilet 5 eurot. Rallipasse saab soetada rallinädalal Põlva, Võru ja Lõunakeskuse Euronics kauplustest. Alla meetri mehed pääsevad ralliraja äärde tasuta. Ralli meeneid (särke, kruuse) saab osta ralli nädalal Tartu Näituste messikeskuses asuvast ralli hooldusalast.

Tartu Ralli võistlejate nimekirja, katsete kaardid jpm. leiab ralli nädala kolmapäeval ilmuva Autolehe vahelt, mis on saadaval ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. Koostöös Postimehe ja Baltic Broadcastinguga jõuab rallifännideni otsepilt ka Tartu Ralli avamis- ja finišipoodiumist Tartu Raekoja platsilt ning samuti saavad fännid jälgida otsepildis ka kolme kiiruskatset – SS6 Põlva linnakatse ja SS10/11 Tehnikarent/Penetron.

Ralliraadio on Ring FM, mis levib Tartu sagedusel 104,7 ning Põlva ja Võrumaal 101,7 MHz. Stuudios tervitavad rallifänne Marek Lindmaa ja Margus Kiiver ning katselõpu intervjuusid toovad kuulajateni Gunnar Siiner ja Mikk Saarela.