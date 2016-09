Hispaania jalgpalliliidu presidendi sugulane rööviti ja tapeti Mehhikos

BBC teatel sunniti naist pangaautomaatidest raha võtma, seejärel nõuti tema eest aga lunaraha. Hispaania välisminister Jose Manuel Garcia Margallo kinnitas Hispaania raadiole, et lunaraha ka maksti, kuid soovitust väiksemas summas. Ministri sõnul oli ta siiski kindel, et on vaid aja küsimus, mil naine elusa ja tervena üles leitakse. Selle tagamiseks lendasid Mehhikosse Galazi kaks pereliiget ja kaks Hispaania politseinikku.

Paraku leiti juba 15. septembril ehk kaks päeva pärast röövimist Toluca linnast tundmatu naisterahva surnukeha. Nüüd tuvastati, et tegemist oli Galaziga.

Galazi onu Angel Maria Villar, kes mängis kunagi Athletic Bilbao eest ning esindas 22 korral ka Hispaania koondist, on alates 1988. aastast olnud Hispaania Jalgpalli Liidu president. Villar on pidanud nii UEFA kui ka FIFA asepresidendi ametit, mullu oktoobris kerkis ta Michel Platini ametist kõrvaldamise järel UEFA tegevpresidendiks. Ka praegu jätkab Villar pärast sloveeni Aleksander Čeferini ametisse valimist UEFA asepresidendina.