Postimehe otsepilt: Põlva ja Kehra peavad hooaja esimese duelli

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti

Kolmapäeval 21. septembril kell 19.00 Kehra Spordihoones

Senises kahes mängus kerged võidud Tapa ja Tallase üle noppinud Kehra peatreener Indrek Lillsoo ütles, et kohtumine Servitiga on nende jaoks esimene tõsisem katsumus, mis annab pildi sellest, millises seisus meeskond tegelikult on. «Ega enne seda kohtumist pole saanudki korralikke järeldusi teha.»

Lillsoo sõnas, et Kehra on üritanud pisut mängujoonist muuta ning rohkem aktiivsele kaitsele rõhuda, mis nõrgemate meeskondade vastu on edu toonud. «See kõik on meile veel uus ja vajab kõvasti parandamisruumi, kuid esimeste vastaste puhul on mängud näidanud, et 15 minutit jõutakse mängida meie vastu ja siis on neil väga raskeks läinud.»

Põlva Serviti alustas kodust hooaega eelmisel nädalal ootamatult kindla 31:23 võiduga Viljandi üle. «Oleksime neilt suuremat vastupanu oodanud,» sõnas mängumees Kristjan Muuga. «Samas on nad korduvalt öelnud ka, et on seni pigem füüsilise poolega tegelenud ning lisaks sai Kristo Voika meie vastu mängides viga, mis oli neile oluline tagasilöök.»

Sel hooajal järjest tugevaid mänge pidanud Serviti on Muuga hinnangul heas konditsioonis. «Füüsiline pool on küll heal tasemel, aga tehnika vajab veel järeleaitamist.»