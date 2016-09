39-aastane endine poksiäss on varasemalt rääkinud, et ta läheks MMA-võitleja McGregoriga vastamisi ainult juhul, kui ta teeniks selle duelli eest 100 miljoni USA dollarit, kirjutab BBC Sport.

«Ma üritasin matši teoks teha, kuid see ei olnud võimalik. Seega on vaja edasi liikuda,» teatas Mayweather. «Ma tunnen uhkust, et olen võitlusspordi suurim staar ka olukorras, kus ma ei ole enam tegevsportlane.»