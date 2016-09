Madridi Reali võiduseeria katkes

Real ei suutnud koduväljakul üle mängida Villarreali, kellega lepiti 1:1 viiki.

Külalised asusid avapoolaja esimesel lisaminutil juhtima, kui penalti realiseeris Bruno. Eelnevalt oli reeglite vastu eksinud Sergio Ramos.

Teisel poolajal heastas Ramos oma patud, kui ta tõi 48. minutil tabloole viiginumbrid.

Real on 13 punktiga endiselt tabeliliider. Teine on Sevilla 11 silmaga. 9 punktiga kolmandal kohal oleval FC Barcelonal on üks mäng vähem peetud. Viiendas voorus kohtub Barcelona koduplatsil Madridi Atleticoga.