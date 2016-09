Kanada pani Euroopa paika, Põhja-Ameerika noortele väärt võit

Kodupubliku ees mängiv Kanada mingit hinnaalandust ei teinud ja võeti kindel võit. Kanada eest tegi kahel korral skoori Jonathan Toews ning korra olid täpsed Sidney Crosby ja Logan Couture. Euroopa koondise ainsa tabamuse ees hoolitses slovakk Marian Hossa.

A-alagrupi viimases kohtumises lähevad täna vastamisi veel USA ja Tšehhi, kuid mõlemad on juba edasipääsulootused minetanud.

B-alagrupis teenis läinud ööl oma teise võidu Põhja-Ameerika U23 hokikoondis, kes alistas lisaajal 4:3 Rootsi.

Võitu vajanud Põhja-Ameerika noored alustasid kohtumist maruliselt, kui kiirelt asuti 2:0 juhtima. 30 sekundit pärast avavilet viskas värava Auston Matthews ning minut ja viis sekundit hiljem suurendas eduseisu Vincent Trocheck.

Rootsi suutis tänu Filip Forsbergi tabamusele peagi vahet vähendada, kuid Johnny Gaudreaul oli taas vastus olemas. Rootsi suutis avakolmandikul ühe värava siiski veel tagasi visata – täpne oli Nicklas Backström. Viigini jõudis Rootsi alles kolmandal kolmandikul, kui värava sai kirja Patrik Berglund.

Lisaajal kallutas kohtumise Põhja-Ameerika kasuks Nathan MacKinnon, kes viskas litri võrku 4.11 pärast lisaaja algust.

Lisaajal saadud kaotuse eest ühe punkti teeninud Rootsi kindlustas sellega endale ka alagrupis esikoha. Poolfinaalis kohtub Rootsi nüüd Euroopa koondisega.

Põhja-Ameerikal on koos 4 punkti ja see annab praegu tabelis 2. koha. B-alagrupi viimases mängus kohtuvad omavahel Venemaa ja Soome. Kui soomlastel on kõik edasipääsulootused kadunud, siis Venemaa vajab kindlasti võitu, et tõusta ise alagrupis teiseks ja kohtuda poolfinaalis Kanadaga. Kuna Venemaa alistas omavahelises mängus Põhja-Ameerika, siis piisab neile poolfinaali jõudmiseks Soome alistamisest.