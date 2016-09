Hamiltoni ülestunnistus: võib-olla ei suudagi ma sel hooajal Rosbergi enam võita

Mercedese tiimi kaks kanget Hamilton ja Rosberg on omavahel tihedalt mõõtu võtnud juba mitu viimast aastat, kuid seni on tiitliteni jõudnud just Hamilton. Tänavu alustas hooaega paremini Rosberg, kes võitis neli esimest etappi, ent siis kerkis tagasi poodiumi esimestele astmetele britt, kes võttis endale ka sõitjate arvestuse esikoha. Viimasel kolmel etapil on aga taas võidutsenud Rosberg, kes on nüüd kuus etappi enne hooaja lõppu ise esikohal. Sakslasel on sealjuures koos 273 punkti, Hamiltonil omakorda 265.

Briti sõitja tunnistas, et kuigi võistlus on tihe ja endasse tuleb uskuda, ei ole ta kindel, et suudab sel hooajal Rosbergi üle sõita. «Mul ei ole aimugi, kas võiduimpulss pöördub jälle minu kasuks või kunas see võiks juhtuda. Meil on veel kuus etappi sõita, seega pean lihtsalt endast kõik andma ja parimat lootma. See on kõik, mida sa sportlasena teha saad,» rääkis Hamilton.

Juba sel nädalavahetusel sõidetakse etapp Malaisias. Mullu võidutses seal Ferrari mees Sebastian Vettel, kelle järel Hamilton oli teine ja Rosberg kolmas.