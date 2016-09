Endine peatreener: Liverpool on sel hooajal piisavalt hea Inglismaa meistritiitli võitmiseks

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on seni koduses liigas võitnud kuuest mängust neli ja ühe viigi kõrvale on kirja saadud vaid üks kaotus. 13 punktiga paiknetakse hetkel neljandal kohal, kuid sama palju punkte on ka kolmandal kohal oleval Arsenalil ja viiendat positsiooni hoidval Evertonil.

Kuna Liverpool on alustanud hooaega uue peatreeneri Jürgen Kloppi käe all nii edukalt, väitis aastatel 1998-2004 meeskonda juhendanud Gerard Houllier, et sel hooajal on tiimil rohkelt sisu. «Nad mängivad meelelahutuslikku jalgpalli, aga on samas ka äärmiselt efektiivsed. Ma ei jõua ära oodata, et näha, kui palju väravaid nad sel hooajal lüüa suudavad. Neil on uus filosoofia ja mulle väga meeldib nende treener. Parimad ajad on veel ees,» rääkis Houllier. Kui tiimi endiselt peatreenerilt küsiti, kas Liverpool võiks ka tulla Inglismaa meistriks, vastas Houllier nii: «Nad on selleks piisavalt head.»

Viimati tuli Liverpool Inglismaa meistriks 1990. aastal.