Ametlik: NBA meister teatas karjääri lõpetamisest

38-aastane Pierce teatas ametlikult, et pärast tänavust hooaega Los Angeles Clippersis riputab ta oma kossutossud varna. «See on nüüd lõpp, see on mu viimane hooaeg. On aeg liikuda korvpalli juures edasi,» kirjutas Pierce, kes on NBAs pallinud juba 1998. aastast.

«Nagu iga raske otsuse puhul on minu arust oluline eelkõige endaga rahu sõlmida. Ma olen karjääri lõpetamise otsusega rahul, aga mul on üks sõit veel jäänud. Veel üks hooaeg. Veel üks võimalus. Tunnen, et meil on Clippersiga siin linnas, kus ma üles kasvasin, hea tiimiga hea võimalus. Oleme näljased ja tahame meistritiitlit võita,» andis Pierce mõista, et tahab oma viimasel hooajal välja minna täispanga peale.

Üks NBA meistritiitel on 2.01 pikal ääremängijal aga ette näidata juba 2008. aastast, kui ta tuli võitjaks Boston Celticsiga. Ühtlasi valiti Pierce toona finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks. Lisaks Celticsile ja Clippersile on Pierce karjääri jooksul mänginud ka Brooklyn Netsi ja Washington Wizardsi eest.