Miko-Ove Niinemäe toob Saaremaal starti R5 võistlusauto

«Võtame seda rallit kui valmistumist tulevikuks, seega loodame, et saate meid veel R5 roolis näha, kuid hetkel veel midagi lubada ei saa,» ütles Niinemäe Saarte Häälele.

Niinemäe sõnul on Saaremaa rallil peamiseks eesmärgiks aru saada R5 olemusest. «Suuri eesmärke me endale seada ei saa, kuna tegemist on pea esimeste kilomeetritega neljarattaveolise autoga. Peamine on nautida,» nentis Niinemäe.

Järjekorras 49. Silveston Saaremaa Ralli toimub 7.-8. oktoobrini. Esmaspäevase seisuga on registreerunud juba 95 ekipaaži. Ka Timmu Kõrge ja Kaido Kaubi on Saaremaal taas stardis Ford Fiesta R5 võistlusautoga. Lisaks stardivad R5-ga Kaspar Koitla ja Radik Shaymiev.