Kahekordse NBA meistri karjäär võib läbi olla

Juba varem trombidega tõsises hädas olnud Boshi kohta kinnitas tema koduklubi Miami Heati president Pat Riley, et koostööd 32-aastase mängumehega ei jätkata. «Arvan, et Chris on selles osas avatud meeltega, aga me ei tööta praegu selles suunas, et ta meie juurde tagasi tuleks. Tunneme, et arvestades tema viimast nii-öelda eksamit, on tema karjäär Heatis tõenäoliselt läbi,» selgitas Riley Boshi kohta, kes hooajaeelset arstlikku kontrolli ei läinud ja klubi juurde tagasi pole läinud.

Boshil on ette näidata kaks NBA meistritiitlit aastatest 2012 ja 2013.