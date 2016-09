Jalgpalli otsepilt: Infonet tuli vähemusse jäänud Kalju rongi alt välja ning sai kirja viigipunkti

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tallinna Infonet – Nõmme Kalju

Teisipäeval 27. septembril kell 19.00 Lasnamäe Infoneti staadionil

Jalgpalli Eesti meistriliigas peavad Infonet ja Nõmme Kalju täna järele juulis eurokohtumiste tõttu mängimata jäänud omavahelise mängu. Tabeliseisu arvestades ülitähtis heitlus algab Lasnamäel Infoneti staadionil kell 19.00 ja Postimees toob selle otsepildis vaatajateni, ülekannet kommenteerivad Kristjan Jaak Kangur ja Jonas Grauberg.

Premium liiga tiitliheitluses on veel veidi enam kui kuu aega enne hooaja lõppu jätkuvalt neli meeskonda. Milline pööre võib meid järgmisena ees oodata? Vastuse võib anda teisipäeva õhtu, kui seni mängimata 19. vooru mängus kohtuvad Infonet ja Nõmme Kalju. Avavile kõlab Lasnamäel teisipäeval, 27. septembril kell 19.00.

Infonet on 68 punktiga hetkel liigatabelis teisel kohal, kuid ühe enam peetud mänguga on tabeliliidril FC Levadial koos täpselt sama arv punkte. Nõmme Kaljul on see-eest Infonetist üks mäng vähem peetud ning võrreldes Flora ja Levadiaga on Kaljul lausa kahemänguline eelis. 62 punktiga hõivab Nõmme meeskond hetkel neljanda tabelirea, kahe meeskonna vahele mahub veel 63 punktiga Flora.

Infonet on tegemas seda, mida tihti meeskonnad, kes tiitli peale mängivad, teha suudavad. Viimased kaks kohtumist on Lasnamäe võistkond mänginud liigatabeli põhjas asuvate Rakvere Tarva ja Pärnu Linnameeskonna vastu, kes on suudetud alistada 1:0.

Kalju on pärast mannetust kaotust Levadiale on mängu käima saanud. Viimased kaks Premium liiga mängu on võidetud väravate vahega 8:1 (vastavalt 5:1 võit Pärnu üle ja 3:0 Narva Transi vastu), kahe mängu vahele jäi veel 2:0 võit Evald Tipneri karikavõistluste 1/32-finaalis Transi vastu.

Meeskonnad on tänavu kohtunud kahel korral ning mõlemas mängus on koduvõistkond võtnud 2:1 võidu – 9. märtsil oli Lasnamäel parem Infonet, aprillikuu lõpus Hiiu staadionil omakorda Kalju.

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: «Tegemist on mänguga medalite nimel, kus mõlemad meeskonnad jahivad esikohta. Selleks tuleb võita, mis aga omakorda tähendab, et mäng peab olema kompromissitu ja võitluslik. Meeskond on võitluseks valmis ning kavatseme mängida vaid võidule.»

Infoneti keskkaitsja Andrei Kalimullin: «Meie klubi pretendeerib esikohale, mistõttu peame võitma oma otseseid konkurente. Kõik mängijad mõistavad antud kohtumise tähtsust ning on valmis andma endast võiduks maksimumi. Püüame teisipäeval näidata oma parimat mängu ja võita!»

Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev: «Tõsine mäng, kus kõik on väga motiveeritud. Vastuseid annab mäng.»

Kalju ründaja Ats Purje: «Hooaja kõige tähtsam mäng! Kui võidame, siis on head võimalused võita kuld. Nii mina kui ka meeskond oleme 100 protsenti valmis kolm punkti Hiiule viima. Samuti ootan, et Roosad Pantrid teeksid kõva möllu ja oleksid kaheteistkümnenda mängijana meile toeks.»