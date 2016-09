Täna: uuenenud Tartu korvpallimeeskond alustab pürgimist Meistrite liigasse

Kuna Tartu vanameistrid Janar Talts, Tanel Sokk ja Gert Dorbek jäid erinevatel põhjustel Eesti koondisest eemale, on meeskond saanud rahulikult vormi timmida ja kontrollmänge pidada. Kevadel vigastustega kimpus olnud mehed on tervenenud ning meeskonda on püütud sulatada ka kolme leegionäri.

Mullu Tallinna Kalevis mänginud leedulane Dominykas Milka on peatreener Gert Kullamäe sõnul hästi meeskonda sulandunud ja sobib seltskonda hästi. Lisaks on mängujuhi kohale toodud Mandell Thomas ning ääremängijaks Austraalia passiga Venky Jois. Mõlemad mehed on tulnud USA üliõpilaskorvpalli süsteemist ning Tartu on nende jaoks esimene tõeline profimeeskond.

ERRile antud intervjuus nimetas Thomas end universaalseks mängijaks, kes võib visata ja samas ka kaaslasi söötudega toita. Lisaks suudab ta kohaneda ükskõik millise mänguplaaniga. Jois oli intervjuus tagasihoidlikum, märkides, et on seni harjunud peamiselt üks-ühe vastu korvpalliga ning Tartus kasutatav stiil vajab veel harjumist.