Tartu tuli otsustaval veerandil 12-punktilisest kaotusseisust välja ning mängis viiki

Tartu alustas kohtumist hästi ning võitis avaveerandi 27:23. Teisel veerandil jäädi aga Donarile kaheksa punktiga alla ning poolaeg kaotati 38:42. Ka kolmandal veerandil oli kindlam Hollandi meeskond, mis tähendas, et Tartu pidi mängu viimast vaatust alustama 12-punktilisest kaotusseisust.

Eeskätt mängujuhi Mandell Thomasi vedamisel saadi sellega ka hakkama ning mäng lõppes 76:76 viigiga. Tartu eest tõigi enim punkte Thomas (17), viie veaga välja langenud Dominykas Milka arvele jäi 15 silma. Mängu lõpus olulise viske blokeerinud Janari Jõesaar kogus 13 punkti, olulistel hetkedel resultatiivne olnud Janar Talts sai protokolli kirja 11 silma.

Kuna Tartu vanameistrid Janar Talts, Tanel Sokk ja Gert Dorbek jäid erinevatel põhjustel Eesti koondisest eemale, on meeskond saanud rahulikult vormi timmida ja kontrollmänge pidada. Kevadel vigastustega kimpus olnud mehed on tervenenud ning meeskonda on püütud sulatada ka kolme leegionäri.

Mullu Tallinna Kalevis mänginud leedulane Dominykas Milka on peatreener Gert Kullamäe sõnul hästi meeskonda sulandunud ja sobib seltskonda hästi. Lisaks on mängujuhi kohale toodud Mandell Thomas ning ääremängijaks Austraalia passiga Venky Jois. Mõlemad mehed on tulnud USA üliõpilaskorvpalli süsteemist ning Tartu on nende jaoks esimene tõeline profimeeskond.

ERRile antud intervjuus nimetas Thomas end universaalseks mängijaks, kes võib visata ja samas ka kaaslasi söötudega toita. Lisaks suudab ta kohaneda ükskõik millise mänguplaaniga. Jois oli intervjuus tagasihoidlikum, märkides, et on seni harjunud peamiselt üks-ühe vastu korvpalliga ning Tartus kasutatav stiil vajab veel harjumist.