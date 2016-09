Eesti mehed teenindavad huvitavaid rahvusvahelisi jalgpallimänge

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) asepresident Ainar Leppänen on delegaat 28. septembril peetaval UEFA Meistrite liiga mängul FC Rostov (Venemaa) - PSV Eindhoven (Holland). Samal päeval on UEFA noorteliiga kohtumisel AC Sparta Praha (Tšehhi Vabariik) - FK Mladost Podgorica (Montenegro) delegaadiks EJLi infrastruktuuri juht Targo Kaldoja.

Täna on UEFA noorteliiga mängu CSKA Moskva (Venemaa) - Tottenham Hotspur (Inglismaa) kohtunikeks Juri Frischer, Dmitri Vinogradov ja Rando Kesküla. Seejuures jälgib Eesti kohtunikke UEFA vaatlejana tuntud norralane, Meistrite liiga finaali ja mitmeid suurturniire vilistanud Terje Hauge.

14. septembril teenindasid UEFA noorteliiga mängu Legia Warszawa (Poola) - Borussia Dortmund (Saksamaa) Roomer Tarajev, Aron Härsing ja Maikel Mikson.

29. septembril on UEFA Euroopa liiga mängul KRC Genk (Belgia) - US Sassuolo Calcio (Itaalia) delegaadiks Oleg Harlamov. 9. oktoobril on EJLi peakohtunik Uno Tutk FIFA kohtunike vaatleja meeste koondiste MM-valikmängul Island - Türgi.