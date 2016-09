Red Bulli boss: Verstappenit kritiseeritakse, sest ta on liiga andekas

Üheks suuremaks Verstappeni peale pahandajaks on olnud Ferrari äss Kimi Räikkönen, kes on noort hollandlast süüdistanud konkurentide rajalt välja puksimises ja ohtlikus sõidustiilis.

«Ma ei tea, kas Verstappenit on vaja sellise kriitika eest kaitsta. See sõltub sellest, kas kriitika on õigustatud või mitte. 99 protsendil juhtumitest see nii ei ole. Seega tuleb müra lihtsalt ignoreerida ja oma asjadele keskenduda,» kinnitas Horner.

«Ta on noor ja võib vahel eksida, aga ta õpib vigadest väga kiiresti. See on kõik arengu ja õppeprotsessi osa. Oleme varemgi näinud, et erakordselt andekaid sõitjaid hakatakse kritiseerima, kui nad proovivad vormelimaailmas kanda kinnitada. See on juhtunud Sebastian Vetteli, Lewis Hamiltoni, Fernando Alonso ja isegi Ayrton Sennaga,» lisas ta.