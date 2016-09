Selgus MMA superstaari McGregori järgmine vastane

Matš on planeeritud UFC 205 raames ning toimub 12. novembril New Yorkis. «See on matš, mida fännid tahavad näha,» kommenteeris UFC president Dana White. McGregorist saab võidukorral esimene UFC võitleja , kes omab samaaegselt meistrivööd kahes erinevas kaaluklassis. Seni on mitmes erinevas kaaluklassis meistriks tulnud BJ Penn ning Randy Couture, kuid samaaegselt pole neil kahte meistrivööd enda käes õnnestunud hoida.

Teiste seas astuvad UFC 205 MMA-ringi Tyron Woodley, kes kaitseb kergkeskkaalu tiitlit Stephen Thompsoni vastu. Naistest lähevad vastamisi poolakad Joanna Jedrzejczyk ning Karolina Kowalkiewicz. «Sellel kaardil on kolm tiitlimatši, mis teeb sellest ajaloo parima UFC võistluskaardi,» oli White uhke.