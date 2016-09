James ja Curry hümni rüvetada ei kavatse

Nimelt otsustas Ameerika jalgpalli profiliiga NFLi mängija Kaepernick hümni ajal istuda. Ta avaldas sellega protesti politseivägivalla vastu mustanahaliste vastu. Riigilipp ja hümn on paljudele ameeriklastele aga püham ja suurema tähendusega kui mõnes teises riigis ja vastukaja on olnud meeletu. Sarnaselt Kaepernickile on protestiga liitunud mitmed tema kolleegid ning ka teiste spordialade esindajad, kuid korvpalli kaks kõige suuremat staari ei kavatse sellega kaasa minna.

NBA reeglite kohaselt peavad kõik mängijad hümni ajal püsti seisma. «Mina kavatsen rahvushümni ajal seista, kuid see ei tähenda, et ma ei austaks ning nõustuks sellega, mida Kaepernick teeb. Igal inimesel on õigus oma arvamusele. Ma pole kunagi näinud, et keegi oma arvamust nii rahumeelselt väljendaks nagu Kaepernick,» rääkis James.

Ka Golden State Warriorsi tagamängija Curry tegelikult toetab Ameerika jalgpallurist kaasmaalast. «Ma austan kõikide arvamust. Kaepernick tegi julge sammu, et seda väljendada,» ütles Curry.