Käsipalli meistriliigas kohtuvad täiseduga Serviti ja Viimsi

28.09 kell 19.00. Põlva Serviti - Viimsi/Tööriistamarket (Mesikäpa Hall)

Seni kaks kohtumist võitnud tiitlikaitsja Põlva Serviti võõrustab Viimsi/Tööriistamarketit, kellel on kirjas kolm võitu, kuid kes möödunud hooajal medali võitnud meeskondadega veel kohtunud pole.

«Pärast seda vooru jääb maksimaalselt üks täiseduga võistkond,» tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting intriigi ja lisas, et hooaega euromängudega alustanud Serviti on septembris vormikõvera osas liikunud allamäge, kuid kuna algaval nädalal tehakse ka Balti liigas avapauk, üritab peatreener meeskonda siiski käima kloppida. «See nädal on tõesti põnev, aga kui näiteks oktoobri kalendrit vaadata, siis see tundub päris tühi,» lisas Musting.

Viimsi pidi eelmises voorus väikese šoki üle elama, kui lasi meistriliiga debütandi Tallase kindlalt juhtima ning vormistas võidu alles viimase veerandtunniga. «Alahindasime vastast ja meil polnud täiskoosseisu ka, aga ei soovi vabandusi otsida,» tõdes Pinnonen. «Tallas mängis tõesti hästi! Nad ei tundnud meie suhtes mingit aukartust.»

Pinnonen jäi realistiks ja tunnistas, et kohtumises Servitiga on just Viimsi eeldatavalt nõrgem pool. «Vähemalt on see mäng meile hea vormi test.»

28.09 kell 19.00. Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Viljandi Spordihoone; Postimehe otsepilt)

Mulluse hõbemedalisti Viljandi peatreener Marko Koks lootis, et tema hoolealuste vorm hakkab vaikselt ülespoole liikuma. «Nädalavahetusel on juba Balti liiga mängud ka ees, nii et tuleks käsipalli moodi mängu näitama hakata. Kehra on hea tugev vastane, kellega mängimine annab vormist hea ülevaate.»

Kehral on sarnaselt Viljandiga sel hooajal üks liigakaotus, kui eelmisel nädalal jäädi viie väravaga alla Põlva Servitile. «Nad pääsesid esimesel poolajal liiga lihtsalt domineerima, aga mängu käik näitas, et võitmatud nad pole,» leidis peatreener Indrek Lillsoo kaotuses ka positiivset. «Viljandi mängib palju kaitse pealt. Kui meil õnnestub see lahti harutada, siis võiks võit tulla küll.»

Kohtumises Viljandiga saab Kehrat aidata mängujuht Uku-Tanel Laast, kes pole Lillsoo sõnul veel tippvormis, kuid annab peatreenerile magusa käigu juurde. Marko Koks ei saa kasutada Kristo Voikat, kes rebestas eelmises liigamängus säärelihast. «Laseme tal rahulikult taastuda. Kui tal teist korda veel midagi sarnast juhtub, siis võib mängupaus venida pooleaastaseks.»

29.09 kell 18.40. HC Tallas - Aruküla (Kuristiku Gümnaasium)

Tallas võõrustab neljapäeval Aruküla ja soovib meistriliigas punktiarve avada. Head mängu näitasid debütandid juba eelmises voorus, kui juhtisid pikalt Viimsi vastu. «Eks meil sai jaks otsa ja kogemust on ka vähe,» sõnas peatreener Jüri Lepp. «Samas olime hädas karistusvisete realiseerimisel, mis edu korral oleks võimaldanud meil vahet alguses veel suuremaks venitada ja siis oleks ehk kõik võimalik olnud.»

«Treenime tugevalt edasi ja küll meil on aega veel ennast näidata. Kui Viimsi vastu ei õnnestunud, siis Aruküla vastu õnnestub,» lisas Lepp.

Aruküla sai eelmises voorus kodusaalis valusa kaotuse Tapa vastu. «Eks Tallase vastu on võitu sama raske saavutada kui Tapa vastu. Nädalaga pole seis ju muutunud. Tallasel jagub mehi, kes mängida oskavad,» ütles Aruküla loots Toivo Järv.