Klavani meeskonnakaaslane tõenäoliselt klubi eest enam ei mängi

Kuigi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles, et ta kommenteerib antud situatsiooni siis, kui arvab, et selleks on õige aeg, on väljaande Mirrori teada Klopp Sakho suhtes otsuse teinud. Mirror kirjutab, et Klopp ei kavatse Sakhot meeskonda ennistada enne, kui Liverpooli keskkaitsjaid tabab tõsine vigastustelaine.

See aga tähendab, et suure tõenäosusega Sakho Liverpooli eest enam väljakule ei astu. Ilma Prantsusmaa koondislaseta on Liverpoolil võimalik keskkaitses mängitada Ragnar Klavanit, Joel Matipit, Dejan Lovreni, Joe Gomezit ning Lucas Leivat.

Lisaks kirjutab Mirror, et Klopp peab Sakho kommentaare oma meeskonnakaaslaste suhtes lugupidamatuks.