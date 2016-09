Ricciardo: Max põleb energiast

«Max on noor ning ta põleb energiast. Ütleme nii, et tal on huvitav sõidutehnika, selline, mida nooremad sõitjad kasutavad. See on väga lahe. Mulle meeldiks olla tiimikaaslane nii paljudele sõitjatele kui võimalik. Sebastian Vettelilt õppisin näiteks, kuidas ta meeskonnaga suhtles. Kaaslastelt õppimine muudab mind paremaks sõitjaks,» rääkis Ricciardo.

«Max saab praegu väga palju tähelepanu, kuna ta on noorim F1 sõitja ning ta on võitja. Minult küsitakse tema kohta palju, kuid mind see ei häiri. Tema jaoks võib tähelepanu pingeid tekitada, kuid mina jätkan oma asja ajamist. Tean, et ta on väga talendikas.»