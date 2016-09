Videod: 40-aastaseks saanud Tottile soovisid õnne mitmed spordimaailma superstaarid

Totti on Romas mänginud alates 1989. aastast. Meeste võistkonda murdis ta 1992. aastal ning pole kordagi karjääri jooksul klubi vahetanud. Itaalia täiskasvanute koondises tegi ta debüüdi 1998. aastal ning lõpetas koondisekarjääri pärast 2006. aastal maailmameistriks tulemist.

Totti tegi Itaalia kõrgliigas tänavu ka ajalugu. Sampdoria vastu löödud värav tähendas, et itaallane on leidnud väravavõrgu igal liigahooajal alates 1994/95 hooajast.

Usain Bolti õnnitlus:

. @usainbolt “Happy birthday from one legend to another” #4X10 #Totti40 pic.twitter.com/te8I73kPVe

Roger Federeri head soovid:

From one world No. 1 to another ... @rogerfederer with a for Francesco!#Totti40 pic.twitter.com/1URu2oKXfd