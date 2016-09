Mööl haaravast mängust: paned täiega, aga keegi ikkagi ehitab ära, vahel oma mängija

Kuigi Kalju läks kohtumist 2:0 juhtima, sai mängu 68. minutil punase kaardi Artjom Dmitrijev, mis andis Infonetile vajalikku jõudu kaotusseisust väljatulemiseks. Kalju mängija Karl Mööl polnud kohtuniku otsusega rahul.

«Alustasime hästi ja suutsime mängu tegelikult kontrolli all hoida. Enne punast kaarti oli kõik hästi. Teine kollane kaart selle eest anda… mõni kohtunik annab, mõni ei anna. Põhimõtteliselt see rikub ju mängu kulgu täielikult. Frustratsioon on suur,» oli Mööl pahne.

«Tuleb end kokku võtta ja edasi mängida. Kümne mehega võitlesime täiega. Raske on kommenteerida, kuidas need väravad tulevad. Paned täiega, aga ikka keegi ehitab ära. Vahel oma mängija,» jätkas Mööl.

Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov tundis, et nende meeskond domineeris mängu ning oli isegi 2:2 viigi üle natukene pettunud. «Mängu algus ei olnud kõige parem. Teadsime, et nad on standardites tugevad ning arvasime, et olime selleks valmis, aga tegelikult ei olnud. Halb, et jäime 0:2 taha, aga hea, et tulime sellest välja,» ütles Voskoboinikov.

«Tahtsin näidata, et Infonet ja Voskoboinikov on millekski veel suutelised, aga kahjuks ainult 2:2 viik. Õnneks on kõik meie endi kätes. Praktiliselt Infonet domineeris tervet mängu. Kalju ei olnud praktiliselt midagi täna, aga pall ei läinud sisse lihtsalt. Punane kaart aitas palju, sest väga hea mängija eemaldati.»