Ametlik: vaid ühe mängu ametis olnud Inglismaa koondise peatreener lahkus skandaali tõttu

61-aastane Allardyce, kes sai Inglismaa koondise etteotsa alles juulikuu teises pooles ja nimetas seda ametikohta oma unistuste tööks, sattus tulistele sütele eile varahommikust peale, kui Telegraphi väljaanne paljastas, et kogenud treener oli augustikuus andnud nõusoleku osaleda pettuses.

Nimelt avaldas Telegraph videomaterjalid, kus Big Sami hüüdnime kandev Allardyce kohtub eksperimendi käigus Aasia turul tegutsevateks ärimeesteks kehastunud ajakirjanikega, kes soovivad kogenud treenerilt infot, kuidas jalgpallurite üleminekutelt raha teenida. Videomaterjalist selgub, et Allardyce oli 460 000 inglise naela eest tehinguga kohe nõus ja oleks reisinud aastas mitmel korral Singapuri ning Hong Kongi, et sealseid pettureid õpetada.

Inglismaa koondise peatreeneri käitumine oleks aga rikkunud 2008. aastal Suurbritannia ja mullu Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) poolt ülemaailmselt kehtestatud nii-öelda kolmanda osapoole reeglit. Selle järgi kuuluvad jalgpalluri omamise õigused ja sellega kaasnev raha ainult konkreetsele klubile. See tähendab, et välistati varasem olukord, kus mängija ülemineku korral võiks kopsaka summa enda taskusse panna ka mängija finantsõiguseid omav agent, firma või investor. Allardyce’i juhtumi puhul oleks saanud raha teenida tema nõuandeid kasutav välismaa firma.

Telegraphi väitel oli Big Sam oma juttudes igati teadlik, et kavatseb Inglismaa jalgpalliliitu petta ja mehe sõnul ei olevat üleminekureeglite painutamine mitte mingisugune probleem. Allardyce olevat lindistuses väitnud, et teatud agendid teevad nii kogu aeg, ja lisas: «Seda on võimalik teha küll ja ilmselgelt liiguvad suured summad just seal.»

Skandaali lahvatamise järel kutsuti Allardyce, kes jõudis koondist juhendada vaid ühes mängus, kus alistati 1:0 Slovakkia, eile FA-s vaibale ja asuti vastuseid nõudma. Pärast mitu tundi kestnud kohtumist ja omavahelist arutamist teatati eile hilisõhtul, et poolte kokkuleppel on tööleping senise peatreeneriga lõpetatud. «Täna ilmsiks tulnud Allardyce'i käitumine on Inglismaa peatreeneri jaoks ebasobiv. Ta tunnistas, et on teinud suure otsustusvea ning vabandanud selle eest. Paraku on FA ja Allardyce juhtumi tõsiduse tõttu nõustunud lõpetama tema lepingu kohese efektiga,» seisis FA avalduses. Esialgu oleks pidanud Allardyce'i leping kehtima 2018. aasta MMi lõpuni.

Jalgpalliliidu avalduses seisis, veel, et kuigi otsust ei langetatud kergekäeliselt, oli tegemist siiski vajaliku lükkega. «Inglismaa meestekoondise peatreeneri ametikoht on positsioon, kus tuleb näidata tugevat juhtimisoskust ja austust mängu vastu,» kirjutati selgituseks.

Allardyce esitas samuti eile õhtul avalduse, kus tunnistas, et on väga pettunud, et peab oma ametipostist loobuma, kuid tunnistas, et tema kommentaarid põhjustasid mitmetele inimestele piinliku olukorra.

FA teatel asub Inglismaa koondise lootsiks hetkel Gareth Southgate, kes juhendab rahvusmeeskonda järgmised neli mängu, mis peetakse Malta, Sloveenia, Šotimaa ja Hispaania vastu. Samal ajal asutakse otsima uut püsivat peatreenerit.