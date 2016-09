Kristjan Port avaldas: ka Eesti sportlased pole meldooniumi tarvitamisest puhtad

Port selgitas Postimehele, et 2016. aasta esimeses pooles on Eesti antidopingu distsiplinaarkolleegium menetlenud küll viit dopingujuhtumit, kuid tema sõnul ei tähenda see, et kõigi viie intsidendi puhul oleks kindlasti tegemist meldooniumi tarvitamisega. «Viie juhtumi menetlemine on üks asi, aga kõik need ei pea olema seotud meldooniumiga. Need võivad olla ka seotud näiteks sellega, et sportlane ei viibinud õiges kohas testimise ajal jne, sest kolleegiumini jõuavad igasugused juhtumid. Seega ei saa sellest numbrist välja lugeda, et kõik viis juhtumit oleksid seotud meldooniumiga,» rääkis Port, kes tahtis Lätis toodetava dopinguaine kasutajate numbri enda teada jätta.

«Meldooniumi tarvitamise puhul on oluline, kas see toimus perioodil, mil see oli juba keelatud (1. jaanuarist- toim), või varasemalt. Kui see juhtus varasemalt, siis ei saa sportlast milleski süüdi mõista ja pole vahet, kas see number on viis, kuus, seitse või null. Igasugused kahtlused on halb nähtus, sest asutakse süüdistama ka neid, kes üldse milleski süüdi pole, ja igasuguste numbrite väljaütlemine annab lihtsa võimaluse see projitseerida kellelegi. Kui sportlane süüdi pole, siis ei olegi see oluline; sellest teavad sportlane, alaliit ja meie ning sellest piisab,» lisas Port.

Kuigi keegi Eesti sportlastest tema väitel keeluperioodil meldooniumi tarvitamisega vahele pole jäänud, tunnistas Port, et meie kultuuriruumis on jäljed sellest ainest paratamatud. «Ütleksin nii, et Eesti on selles kultuuriruumis, kus meldooniumit on kindlasti kasutatud. Kuna seda toodetakse Lätis, mis asub meile nii lähedal, ja me oleme oma treeningmetoodikas pikalt idablokis olnud, siis on loogiline, et meldooniumi jälgi meie sportlaste organismides leidub,» võttis Port olukorra kokku.