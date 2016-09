Naiste meistriliigas on kavas eelviimane voor

Päeva esimeses mängus võõrustab Noortekoondis Tallinnas SK 10 naiskonda. Eelmises voorus pakkus Noortekoondis üllatuse, kui suutis tänu Ave-Lii Laasi 76. minuti tabamusele alistada Tartu Tammeka. Sellega teeniti tabelisse kahe viigi kõrvale oma esimene võit, kuid tabelis see kahjuks võistkonda veel viimasest kohast kõrgemale ei tõstnud. Tartu SK 10 kohtus eelmises voorus Nõmme Kaljuga ning kuigi avapoolajal kumbki pool väravaid ei löönud, suutis SK 10 teisel poolajal lüüa kolm vastuseta väravat ning teenis tabelisse võidupunktid. Tänu sellele on kogutud 20 punkti ja asutakse sellega kuuendal kohal.

Noortekoondise treener Kaidi Jekimova: «Viimasest liigamängust on võidumaitse suus ja mängijad kindlasti tahavad saavutust korrata. Enamus kutsutud mängijatest on selle hooaja jooksul piisavalt koos mänginud, mis peaks kindlasti aitama paremat mängu näidata kui eelmistes omavahelistes mängudes. Ja uutele mängijatele tulevane mäng on hea eelvaade, mis neid ootab uuel hooajal, kui nemad on Noortekoondise põhitegijad.»

SK 10 abitreener Mariliis Limbak rääkis, et tema hoolelaused lähevad võidu peale välja. «Siiani oleme Noortekoondise vastu tunnistanud ainult võite ja kavatseme seda seeriat kolmapäeval jätkata. Kuigi ülesanne ei saa olema kergete killast - Noortekoondis on tubli ja alati osutanud meile visa vastupanu, aga usun, et sõidame koju positiivse tulemusega,» rääkis Limbak.

Hõbemedalid kindlustanud Tallinna Flora vastasteks on tabelis neljandal kohal asuv Tallinna Kalev. Omavahelistes mängudes on Flora seni suutnud Kalevi alistada ning kohtumised on nende poolt vaadatuna lõppenud väravatevahega 15:2. Kalevi jaoks on eesolev mäng tähtis, sest teoreetiline võimalus kolmandal kohal oleva Levadia püüdmiseks on veel olemas. Selle jaoks on vaja võita nii Florat kui ka viimases voorus Levadiat, lootes, et samal ajal ei suuda Levadia üllatada Pärnut.

Kalevi peatreener Allan Soomets ei hakanud kohtumise eel pikka juttu ajama: «Läheme võitma.»

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnas, et tema meeskond läheb kohtumisele kindla eesmärgiga. «Kaleviga on sel hooajal olnud päris rasked mängud. Ka see mäng töötame oma koostöö parandamise kallal ning tahame mängust võtta maksimumi,» lubas Ševoldajeva.

Eelmises voorus oma seitsmenda järjestikuse meistritiitli kindlustanud Pärnu JK võõrustab kodusel Rannastaadionil Tallinna Levadia naiskonda. Siiani on Pärnu läbinud hooaja kaotusteta ning löönud vastastele kokku 119 väravat. Enda võrku on lastud lüüa vaid kaks väravat ning seda on teinud just nimelt Levadia. Samas on Levadia pidanud omavahelistes kohtumistes tunnistama Pärnu vägagi suurt ülekaalu, kui kohtumised on lõppenud tulemustega 11:1, 6:1 ja 6:0. Tallinna klubi asub hetkel tabelis kolmandal kohal ning nende edu Kalevi ees on viis punkti. Kui Kalev ei suuda selles voorus alistada Flora naiskonda, kuuluvad pronksmedalid juba kuuendat aastat järjest Levadiale.

Pärnu peatreener Jüri Saar lubas, et mängule jalga sirgeks laskma ei minda. «Hooaja lõpuni on jäänud ainult kaks mängu väga tugevate vastastega. Võistkond on valmis veel pingutama ja andma endast parima,» selgitas Saar.

Levadia peatreener Maksim Rõtškov tunnistas, et ees ootab raske mäng. «Kohtumine Eesti meistriga on meie jaoks suur väljakutse. Pärnu on võitnud tänavusel hooajal kõik senipeetud mängud ja seega on nende tiitel igati välja teenitud. Üritame viimases omavahelises kohtumises Pärnule südikalt vastu hakata, mängida kaitsest lähtuvalt ja kontrarünnakutel teravalt nõelata. Üritame teha korraliku mängu,» lubas Rõtškov.

Tabelis viiendal kohal asuv Tartu Tammeka võõrustab seitsmendal positsioonil asuvat Nõmme Kalju naiskonda. 5.-8. kohtadele peetavates kohtumistes püsib kaks vooru enne hooaja lõppu veel väike pinge. Tammekal on kogutud 25 punkti, kuid koht allpool olev SK 10 jääb maha viie punktiga. Nõmme Kalju on 18 vooruga kogunud üheksa punkti ning nende selja taga on nelja punktiga Noortekoondis.

Tammeka peatreener Rainer Klement tunnistas, et naiskond ei pruugi mängule tulla täiskoosseisus. «Praegune seis näitab, et mitmed olulised mängijad taastuvad endiselt külmetushaigustest, mis meid ka enne eelmist mängu kõvasti kimbutasid. Usun, et suudame vastasele kõva lahingu anda ja positiivse tulemusega platsilt tulla,» rääkis Klement.

Kalju mängija Cristina Kivisik lubas ka omalt poolt kõva lahingut: «Sellel hooajal pole me veel Tartu Tammekat kordagi võitnud. Loodan, et kolmapäeval see meil õnnestub. Mäng tuleb raske, aga usun, et oleme võimelised 3 punkti koju tooma.»