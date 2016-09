Spordimaailma üks mõjukamaid naisi tegi emotsionaalse avalduse

Hümni rüvetamise eest riigi vihatuimaks meheks

Kuigi spordijuhid korrutavad igal võimalusel, et sport ja poliitika ei kuulu kokku ning spordivõistlused pole koht, kus oma meelsust väljendada, tekib aeg-ajalt ikka sportlasi, kellele on suurem pilt tähtsam kui sport. Viimane juhtum pärineb Ameerika Ühendriikidest, kus sealne Ameerika jalgpalli profiliiga NFLi mängija Colin Kaepernick otsustas hümni ajal istuda. Ta avaldas sellega protesti politseivägivalla vastu mustanahaliste vastu. Riigilipp ja hümn on paljudele ameeriklastele aga püham ja suurema tähendusega kui mõnes teises riigis ja vastukaja on olnud meeletu.