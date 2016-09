Hannes Soomer stardib sel nädalavahetusel Prantsusmaa MM-etapil

«Magny-Coursi etapi osas on mul palju parem tunne, kui Lausitzringile minnes,» kommenteeris Soomer enne võistlust. «Nüüd, kus üks World Supersport etapp on selja taga, on plaan, mida teha ja mida mitte, et ratast koos minuga kiiremaks muuta, oluliselt selgem. Lausitzringile minnes olime küll sellel rajal treeninud, kuid meil puudus seal selle rattaga võistluskogemus ja see annab oluliselt tähtsamat tagasisidet,» selgitas Soomer.

«Magny-Coursi rada tunnen ma hästi Euroopa juunioride karikasarjast ja see sobib oma ülesehituselt mulle oluliselt paremini, kuna soosib minu sõidustiili. See rada meeldib mulle ning olen seal alati ka kiire olnud,» lisas Soomer.

Võistlust näitab otseülekandes Eurosport pühapäeval kell 12:15.

World Supersport klass on osa World Superbike võistlussarjast. Tegemist on seeriatootmise mootorrataste maailmameistrivõistluste sarjaga, mille etapid toimuvad üle maailma, sh Kataris, Austraalias, Tais, Malaisias ja USAs. Hannes Soomer osaleb Kallio Racing meeskonna koosseisus.