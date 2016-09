Tööst ilma jäänud Inglise koondise peatreeneri ülestunnistus: olin lihtsalt rumal

Eile hilisõhtul teatas Inglismaa jalgpalliliit (FA), et meeste A-koondise peatreenerikohalt lahkub poolte kokkuleppel Sam Allardyce, kes sattus Telegraphi väljaande poolt paljastatud skandaali.

Järjekordne skandaal Inglismaa jalgpallis: kaheksa kõrgliiga treenerit on võtnud altkäemaksu

Kui eile raputas Inglismaa jalgpalli skandaal, mille järel lahkus ametist koondise peatreener Sam Allardyce, siis tänaseks on teada, et kaheksa praegust või endist kõrgliiga treenerit on süüdi rahadega sahkerdamises.