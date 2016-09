Margus Hundi valimisega võetud risk hakkab ennast ära tasuma

Nüüdseks 29-aastase Hundi kohta räägiti juba toona, et tema puhul on tegemist projektiga, mis vajab lihtsalt aega.

«Ma ei arva, et eestlane on valmis algkoosseisus asendama Michael Johnsonit, kuid ta on täpselt nii hea nagu hooaja eel ootasingi,» kirjutati Cincyjungle.com poolt tehtud ülevaates.

«Teda valides teadis Bengals, et ta on veel arenemisjärgus. See on selge, et meeskond teadis, et ees ootavad kasvuraskused. Selle hooaja kolm mängu on näidanud, et ta on suurepärane.»

«Oluline on märkida, et paljude arvates oleks pidanud Bengals Hundi juba varasemalt üle parda heitma, kuid paljud olid valmis talle andma uue võimaluse,» lisati veel, et kannatlik käitumine on hakanud end lõpuks ära tasuma.