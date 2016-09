Poksi üliraskekaalu maailmameister tuleb siiski veel tulevikus ringi

«Ma ei taha, et ta tuleks ringi vähese ettevalmistuse pealt. Ma tahan, et ta tuleks ringi olukorras, kus ta on nii vaimselt kui ka füüsiliselt 100 protsenti valmis,» teatas Fury treenerist onu Peter Fury Bayloric TV Boxingu kanalile.

«Siiski ei juhtu see sel aastal. Tõenäoliselt juhtub see järgmisel aastal. Ta tuleb veel tagasi,» lisas ta.

Fury lükkas ümber ka Anthony Joshua promootori Eddie Hearni väite, et Fury ei tule enam kunagi ringi ja lõpetab oma karjääri.

Kui Fury ei suuda nüüd kiirelt oma tervislikku seisundit adekvaatselt põhjendada, siis võib ta ESPNi teatel ilma jääda WBA ja WBO meistrivöödest. Lisaks on tema käes ka IBO tiitel.