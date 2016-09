LeBron James: kardan oma laste elude pärast

James tunnistas, et ta ei kavatse sarnaselt NFLi staarile Colin Kaepernickile hakata USA hümni ajal oma meelsust välja näitama, kuid teema on siiski murettekitav, vahendab The Guardian.

«Mul on 12- ja 9-aastased pojad ja 2-aastane tütar. Seega on minu vanemal pojal 4 aasta pärast võimalik omandada autojuhiload ja liikuda iseseisvalt ringi,» rääkis James. «Selle peale on hirmus mõelda, kuid võib juhtuda igasuguseid asju, kui politseinik otsustab minu poja auto kinni pidada.»

«Vaadates ringlusesse jõudnud videoid, siis ma ei saa olla kindel, et minu poeg jõuab pärast politsei poolt kinni peatamist hiljem koju,» maalis James USAs toimuvast karmi pildi.

James lisas, et ta ei soovi kindlasti oma sõnavõtuga politseid rünnata. «Ma ei taha öelda, et kõik politseinikud on halvad. Samas ei taha ma ka öelda, et kõik lapsed ja täiskasvanud on pühakud, kuna nad ei ole seda. Siiski on selge, et kõik inimelud on tähtsad,» sõnas ta.