Isinbajeva andis enda otsusest teada täna. Alaliidu juhi valimised toimuvad 9. detsembril, kirjutab Reuters.

«Võtsin selle otsuse vastu iseseisvalt, et juhtida Venemaa kergejõustikku ning saada tagasi Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAFi liikmelisus,» teatas 34-aastane venelanna.

Isinbajeva oli üks 67 Venemaa kergejõustiklasest, kellel ei lubatud osaleda Rio olümpiamängudel. Nüüd on Isinbajeva andnud teada, et tema eesmärgiks on viia Venemaa sportlased taas suurvõistlustele.