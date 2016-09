Klavan kirjeldas oma kummalisi vahejuhtumeid Liverpooli fännidega

«Okei, selle jalgpallijutu nii kaua kui taksoga sõidad kannatad ära, aga viimane kord oli siis, kui mingi india mees hakkas keset sõitu Youtube’i videot tegema, et ta sõidab siin Ragnar Klavaniga taksos ja nüüd lähme sinna, sinna. Siis mõtlesin, et see on juba liiga palju,» kirjeldas ta ühte vahejuhtumit, vahendab ERR Sport.

«Aasia riikidest pärit vanem meesterahvas tuli minu juurde pärast hommikusööki ja küsis ilusti, kas pilti võib teha. Ta polnud selle nutitelefoniga väga sina peal ja siis ta kogemata vajutas viimase pildi peale, mis ta teinud oli ja see oli täpselt sellest, kuidas ma hommiksöögilauas söön,» rääkis ta järgmisest juhtumist.