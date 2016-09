MMA-staari McGregorit ootab rahaliselt rekordiline aasta

McGregor tegi oma teenistsue kohta avalduse Madison Square Gardenis antud pressikonverentsil, kus tutvustati iirlase ning tema järgmise vastase Eddie Alvareze matši. McGregor ja Alvarez kohtuvad New Yorgis 12. novembril UFC 205 raames.

«Tunnen, et 2016. aasta lõpuks olen taskusse pistnud umbes 40 miljonit USA dollarit,» teatas McGregor pressikonverentsil. «See on 40 miljoni aasta. Neetult hea aasta!» sõnas ta enda kõige teenistusrohkema aasta kohta.

Enda kiitmise järel leidis McGregor aega ka enda vastase mustamiseks. «Ta peab olema õnnelik, et ta on sellises olukorras. Ta saab sellest aru. Ta on pankrotis ja ta üritab midagi teenida. Ta on lihtsalt järjekordne pankrotis paadialune, kes ei suuda oma makse maksta. See on kõik.»

Selle matšiga üritab McGregor enda valdusesse saada lisaks keskkaalu tiitlile ka kergkaalu tiitlit. Võidu korral saaks temast UFC sarjas esimene, kes suutnud enda käes hoida kahte meistrivööd.