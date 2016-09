Meelt muutnud jalgpallitreener määrati ajutiselt Inglismaa peatreeneriks

Senine peatreener Sam Allardyce jõudis ametis olla vaid 67 päeva. Teisipäeval ta vallandati ning Inglismaa jalgpalliliit (FA) asus otsima asendajat, kes võtaks koondise neljaks mänguks enda juhendada. Taaskord vaadati endise Middlesbrough’ treeneri Southgate’i otsa. Kui suvel vastas ta FA’le, et tema pole pakkumisest huvitatud, siis sel korral läks vastupidi.

«Selle koondise tulevik on helge. Eks see olukord ole muidugi FA jaoks raske, kuid kõige tähtsam oli leida stabiilsus, et tööga jätkata. Astusin ette ning annan endast parima, et järgmised mängud võita. Meil on head mängijad ning olen edus kindel,» rääkis Southgate.