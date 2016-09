Tuleva hooaja WRC kalendriga on jätkuvalt probleeme

Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen ütles Autospordile, et suure vihma tõttu ära jäänud Hiina etapp on seganud nende plaane ning seega on hetkel paigas vaid järgmise aasta esimesed seitse etappi.

Näiteks leiab homme algava Korsika ralli tuleva aasta poolikust kalendrist aprillis. Selle muutusega tahetakse kalendrit mitmekesisemaks teha, sest varasematel aastatel on hooajad alanud üldiselt mitme järjestikuse kruusaralliga.

Lahtised on veel Soome, Saksamaa, Hispaania, Suurbritannia ning Austraalia rallide kuupäevad, kuid kindel on see, et need on toimumas. FIA on öelnud, et kalendrisse lisatakse veel kuni kaks rallit. Võimalik, et need on Poola ja Hiina. Samas ei välistata ka Türgi MM-etapi toimumist.

2017 WRC kalender:

Jaanuar 20. – 22. Monte Carlo

Veebruar 10. – 12. Rootsi

Märts 10. – 12. Mehhiko

Aprill 7. – 9. Korsika

Aprill 28. – 30. Argentina

Mai 19. – 21. Portugal

Juuni 9. – 11. Sardiinia

selgitamisel: Soome

selgitamisel: Saksamaa

selgitamisel: Hispaania

selgitamisel: Suurbritannia

selgitamisel: Austraalia