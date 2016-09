Makedoonia saatis Eesti võidu järel rahvusvahelisse alaliitu protestikirja

Enne viimast mänguvooru oli Tšehhi endale alagrupi võidu juba kindlustanud, ent teine koht alagrupis oli veel lahtine. Kuna Makedoonia võitis viimases voorus Rumeeniat 3:1, vajasid nad edasipääsemiseks Tšehhi abi.

Tšehhi peatreener otsustas aga Eesti vastu mängu panna varumehed, tuues kaks põhimängijat sisse vaid kolmandas geimis, mil Eesti juhtis geimidega 2:0. Eesti suutis ka kolmanda geimi võita ning see tähendas play-offi pääsemist.

Makedoonia oli aga Tšehhide spordimehelikkuses, täpsemalt selle puudumises, äärmiselt pettunud. «Tunnistasime just väga ebameeldivat hetke. Selle asemel, et väärtustest kinni pidada, oli Eesti ja Tšehhi matš hoopis midagi vastupidist. Hoolimata sellest, et mäng oli lõppseisu arvestades ülimalt oluline, otsustas Tšehhi mängida tugevuselt teise meeskonnaga. See aga tõstis Eesti võimalusi edasipääsemiseks,» pöörduti võrkpalli Euroopa katuseorganisatsiooni poole.

«Makedoonia on investeerinud võrkpalli palju raha ning kümme aastat rasket tööd. Paljud mängijad on oma karjääri lõppfaasis ning mängisid tõenäoliselt viimast korda rahvuskoondises. EM-finaalturniir oli kõikidele Makedoonia võrkpallisõpradele unistuseks. Palume teil pöörata tähelepanu raskekujulisele reeglite rikkumisele, et seda ei juhtuks enam kunagi,» jätkati pöördumises, millele kirjutasid alla Makedoonia Võrkpalliliidu president Petar Jovanovski ja peasekretär Zoran Karanovic

Makedoonia Võrkpalliliit andis oma emotsioonidest märku ka Twitteris. «Häbiväärne, Tšehhi. Need ei ole võrkpalli väärtused.»