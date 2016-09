Poola jalgpalliliigas suurepäraselt mängiv Eesti koondislane Konstantin Vassiljev on mahtunud mängu FIFA 17 nädala koosseisu.

Vassiljev: hea, et võimaluse saab Eesti treener, kes teab kohalikku jalgpalli lähemalt

Poola jalgpalliliigas viimasel ajal suurepäraseid esitusi teinud Eesti koondise keskväljaliider Konstantin Vassiljev on rahvusmeeskonna uue peatreeneri Martin Reimiga juba ühenduses olnud ning on rahul, et taas sai võimaluse treener, kes Eesti jalgpalli hingeelu hästi tunneb.