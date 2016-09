Otse: kas Tartu suudab Meistrite liigas järgmisesse ringi pääseda?

Tartu eest olid eelmises mängus resultatiivseimad Mandell Thomas 17 punktiga ning Dominykas Milka 15 punktiga. Janari Jõesaar blokeeris vastaste lõpusekundi viske ning sai kirja kaksikduubli 13 punkti ja 10 lauapalli. Tartu võitis võitluse lauas 43:34.

FIBA kirjutab oma eelvaates, et Tartu edu sõltub suuresti sellest, kui hästi suudetakse palli liigutada. Mainitakse, et tõenäoliselt on Tartu kodusaalis parem ka kolmepunktivisetes, Hollandis tabati kolmeseid 17 viskest seitse.

Kui Tartu peaks täna võitma, tuleb neile Meistrite liiga viimases eelringis vastu Taani klubi Bakken Bears, kellega kohtutaks 4. oktoobril kodus ning 6. oktoobril võõrsil.