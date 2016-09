Rumalusega hakkama saanud tennisistile määrati eluaegne võistluskeeld

Chetty pakkus kodusel tenniseturniiril teisele tennisistile raha, et too alla oma võimete mängiks. Kaasmängija teatas sellest aga tennisepettuseid uurivale organile TIU-le, kes alustas juhtumi uurimist.

Selgus, et Chetty pakkus tennisistile 2000 dollarit üksikmängu kaotuse ning 600 dollarit paarismängu kaotuse eest. Juhtum leidis aset 2015. aasta novembris. «Talle määrati koheselt kehtima hakkav eluaegne võistluskeeld. See tähendab, et ta ei tohi võistelda ega kohal olla ühelgi tennisturniiril, mis on korraldatud Rahvusvahelisse Tenniseliitu kuuluvate alaliitude poolt,» teatas TIU.