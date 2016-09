Klavan: teadsin kohe, et oleme ehitamas midagi tugevat

«See oli järjekordselt üks eriline hetk minu elus. Väravat lüüa on alati tore, kuna kaitsemängijana ei juhtu seda kuigi tihti. Seda oli ka minu tähistusest näha. Sellele järgnes esimene mäng Anfieldil. Kahe nädala eest olin seal pingi peal ning mul tekkisid juba siis külmavärinad,» sõnas Klavan.

«Kui ma algul meeskonnaga USA treeninglaaris liitusin, nägin koheselt, et nii mängijad kui treenerid on äärmiselt motiveeritud. Kohe tekkis tunne, et me oleme ehitamas midagi head ja tugevat,» jätkas eestlane.

Klavanilt uuriti ka, mida tema arvab Liverpooli uuest tribüünist, mis kasvatas Anfieldi mahutavuse 54 000 inimeseni. «Uus tribüün on midagi ilusat. Kaks kodumängu on olnud väga-väga head, fännid on olnud fantastilised ning loodetavasti jätkub see hooaja lõpuni.»

Liverpoolil seisab laupäeval ees võõrsilmäng Swansea Cityga. Liigatabelis on nad hetkel 17. kohal, kuid see ei tähenda, et Klavan vastaseid alahindaks. «Neil on küll vaid neli punkti, kuid see ei kajasta nende potentsiaali. Nende meeskond on tugev ning nad mängivad head jalgpalli. Ebaõnne tõttu pole Swansea tulemused küll head, aga minu silmis on nad tugev meeskond.»