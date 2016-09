Galerii: Tänak oli Korsika ralli testikatsel parim Fordi sõitja

Korsika ralli algab homme kell 7.58. Kokku sõidetakse kümme kiiruskatset, millest koguni kolm on üle 50 km pikad. Lisaks on kahe kiiruskatse pikkuseks veel 49,72 km.

Happy with times on Shakedown, we're making strong progress on Tarmac pic.twitter.com/Dqq8SDXM1Y