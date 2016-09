Kristina Šmigun-Vähi sai sügissemestri haridusstipendiumi

EOK ja HTM toetavad endisi ja praeguseid tippsportlasi 2016. teisel poolaastal kõrg- ja kutsehariduse omandamisel 22146 euroga. Haridusstipendium määrati 26 sportlasele 18 spordialalt.

Haridusstipendiumite komisjoni liikme, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe sõnul kujunes selle aasta teine stipendiumivoor edukaks. «Oleme koostöös EOK-ga haridusstipendiume välja andnud alates aastast 2003. Konkursile laekunud taotluste arv on aastaid stabiilne, mis kinnitab, et meetmel on Eesti spordisüsteemis täita jätkuvalt oluline roll,» ütles Lepajõe.

«Mul on hea meel, et Eesti sportlased peavad sporditegemise kõrval oluliseks haridustee jätkamist. Omandatud haridus ja ametioskused loovad eelduse, et sportlaskarjääri lõpetajal on kergem siseneda tööturule ja alustada uues eluvaldkonnas ilma pikema pausita. Samas on antud stipendium mõeldud ka neile tippsportlastele, kes langetavad kõrghariduse või elukutse omandamiseks valiku alles pärast oma karjääri lõppu,» lisas Lepajõe.

EOK sportlaskomisjoni esimehe, olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on õpingute ja treeningute ühildamine hea viis sportlasel varakult alustada enda tuleviku kindlustamist. Lisaks leiab olümpiavõitja, et omandatud haridus ja õpitud amet on sportlastee järgselt uue elu alustamisel heaks stardiplatvormiks.

«Sajad Eestit esindanud sportlased on EOK ja HTM haridusstipendiumi toel saanud võimaluse jätkata haridusteed ja omandanud selle toel kõrg- või kutsehariduse. Haridusstipendiumi saab pidada kindlasti ka EOK ja HTM poolseks väikeseks tänuks sportlastele, nende poolt aastate jooksul Eesti spordi edusse ja arengusse panustatud aja ja energia eest. Iga stipendiumi pälvinud sportlane on selle märkamise auga välja teeninud. Loodan, et haridusstipendiumide väljaandmist jätkatakse ka edaspidi ja sellest saavad osa veel paljud tänased ja ka endised Eesti spordi tipud,» ütles lõpetuseks Gerd Kanter.

2016. aasta sügissemestri stipendiaadid on:

Sten-Erik Anderson (sõudmine), Valentin Bassov (veemoto), Meril Beilmann (laskesuusatamine), Priit Biene (enduro), Markus Ellisaar (kergejõustik), Timmo Jeret (jalgrattasport), Klen-Kristofer Kaljulaid (judo), Kaari Kink (võistlustants), Kristjan Koll (suusatamine), Toomas Kollo (suusatamine), Anastassia Kovalenko (motosport), Allar Lamp (kergejõustik), Alensandr Marmeljuk (judo), Kaarel Nurmsalu (kahevõistlus), Peeter Olesk (laskmine), Tanel Paabo (karate), Märten Pajunurm (jalgpall), Anna Pohlak (purjetamine), Piret Pormeister (suusatamine), Anneli Preimann (vibusport), Henri Roihu (purjetamine), Mario Saunpere (sulgpall), Kenneth Soo (käsipall), Kristina Šmigun-Vähi (suusatamine), Kati Tolmoff (sulgpall), Anette Veerpalu (suusatamine).

Stipendiaadid valis välja EOK stipendiumikomisjon koosseisus Madis Lepajõe ja Epp Rebane Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tarvi Pürn Kultuuriministeeriumist, Ants Veetõusme Eesti Akadeemilisest Spordiliidust ning Martti Raju ja Siim Sukles Eesti Olümpiakomiteest.

2003. aastast EOK ja HTM-i koostöös välja antav haridusstipendium on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist. Stipendiumi saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumikonkurss toimub kaks korda aastas. Eelmisel, 2015. aastal toetati kahel semestril kokku 60 sportlase õpinguid.