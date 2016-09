Tartu Linnamaratoni favoriidid – ultramaratoonar, elujooksja või keegi kolmas?

Oma eelmise aasta võitu läheb kaitsma ultramaratoonar Rait Ratasepp, kes vähem kui kuu aega tagasi lõpetas fenomenaalse katsumuse – kümnekordse ultratriatloni Šveitsis, kus ta sai teise koha. Iga päev toimus üks täispikk triatlon ja nii kümme päeva järjest. Koguajaks 108 tundi, 48 minutit ja 58 sekundit.

Selle kõrval mõjub möödunud aastal Rataseppale võidu toonud ja ühtlasi maratoni isiklikku rekordit markeeriv 2:35.40 justkui sprindina. «Ettevalmistus Linnamaratoniks on olnud tavapärasest üsnagi erinev. Samas just uudsed ja julged lähenemised on end tihtipeale õigustanud. Kui ma suudan näidata eelmisele aastale ligilähedast kiirust, siis võin tulemusega väga rahul olla,» kirjutas Ratasepp paar päeva tagasi oma Facebooki lehel.

Ent võrreldes eelmise aastaga on Tartu Linnamaratoni konkurents kõige teravamas tipus tihedam. Maratoni distantsi jookseb ka Raivo Alla, kes ise nimetab end elujooksjaks – ta nimelt esindab jooksukogukonda nimega «Elujooks».

Raivo Alla on osalenud kõigil seni toimunud neljal Tartu Linnamaratonil, ent vaid esimesel aastal maratonidistantsil ning järgmistel kordadel poolmaratonil, 2013. aastal õnnestus poolmaratonil ka võit noppida. Tegelikult võib Allat pidada peafavoriidiks võidule, kuna tema maratoni isiklik rekord on hetkel võistlejate nimekirja kantud jooksjatest kõige kõvem – 2:27.04, joostud eelmisel aastal Rotterdamis.

«Maratonivormi on raske hetkel prognoosida, sest suvel tegin pika pausi ja pole korralikku ettevalmistust maratoniks teinud. Siiski näib viimaste nädalate kiirustrennide ja ekideni jooksu järgi vorm selline olevat, et alla 2:30 aeg tundub jalaulatuses,» ütles Alla, kuid lisas, et aeg ei ole prioriteediks, ta ei kavatse isegi spordikella käele panna, vaid tahab võimalikult häirimatult omas rütmis joosta.

Kuid võimalikke võidukandidaate on veel. Näiteks Anti Puustus, kelle isiklik rekord 2:30.56 pärineb eelmisest aastast, kolm nädalat tagasi Tallinna Maratonil jooksis ta aja 2:33.21. Või Mario Mustasaar, kelle isiklik rekord on koguni nii hea kui 2:30.13.

Naistest võib üheks võimalikuks võitja kandidaadiks pidada Jana Treierit, kes Tallinna Maratoni läbis kolm nädalat tagasi ajaga 3:04.05.

1. Tartu Linnamaratoni võitja ja rajarekordi 2:32.46 omanik Dmitri Aristov on seekord võistlemas poolmaratonil. 21 km kasuks on otsustanud ka eelmise aasta 10 km võitja ja endine Eesti laskesuusaäss Indrek Tobreluts. 10 km peal võib favoriitideks pidada näiteks Rauno Laumetsa või ka Ivar Ivanovi.

«Võitmine on väärt emotsioon, aga sugugi mitte peamine kogu ürituse juures,» arvas maratoni üks favoriite Raivo Alla. «Olen seisukohal, et võistujooksmine pakub vaimseid võimalusi, kuid sageli kapseldutakse liialt tulemuste tootmisse ja kogu lust valgub välja.»

«Pikaaegse Tartu üliõppurina saan selle raja kaudu taas kogeda paiku, milles lasuvad tudengipõlve mälestused. Eriti meeldejääv on Lossi tänava tõus ja sellejärgne vonkslemine finišisse,» lisas Alla lõpetuseks.

5. Tartu Linnamaratoni 42km distants stardib 1. oktoobri hommikul kell 9.00 Vabaduse puiesteelt. Poolmaraton stardib kell 10.30 ja 10 km distants 13.30. Kõik jooksjad ja kepikõndijad finišeerivad Raekoja platsi punasel vaibal.