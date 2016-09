Arsenal võib endale saada neljakordsest olümpiavõitjast abimehe

Farah on Arsenali toetanud juba poisikesest saadik ning kui ta saaks kutse Arsenalis töötada, võtaks ta selle ka vastu. «Üks asi, mida ma väga armastan, on jalgpall. Mul on Arsenaliga väga head suhted, hakkasin neid toetama kohe, kui saabusin Suurbritanniasse,» rääkis Somaalias sündinud jooksja.

«Mind paelub nende mängustiil. Samuti on neil mitmeid mängijaid, kellel on Aafrika taust. Ühel päeval soovin nende koos töötada. Tean, mida inimkeha suudab õige treeninguga saavutada,» jätkas Farah.