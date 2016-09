Popovich erru läinud Duncanile: iga kord, kui trennist puudud, saad 2500 dollarit trahvi

Kuigi Duncan enam korvpalli tipptasemel ei mängi, viibib ta tihti oma endise koduklubi juures. Tema pikaaegne peatreener Gregg Popovich naljatas, et erru läinud korvpallur hakkab igalt treeningult puududes 2500 dollarit trahvi saama.

«Inimesed, kes on klubi palgal, ilmuvad tavaliselt ikkagi tööle kohale. Duncan ütles mulle, et temal lepingut pole, kuid minu teada on meil suuline kokkulepe. See peaks olema ju sama hea kui kirjalik leping. Teda on alati olnud raske juhendada, kuid nüüd, mil ta on erru läinud, on see eriti raske,» naljatas Popovich.

Duncan jätkab klubi juures töötamist, ent otsest ametiposti tal veel pole. «Ta võib end nimetada misiganes treeneriks ta tahab,» jätkas Popovich. Ka organisatsiooni peamänedžer Robert Canterbury Buford on peatreeneriga ühte meelt.

«Ta võib hakata tööle sellena, kellena ta ise soovib. Ta on meid nii palju mõjutanud ning meie asi on praegu vaikselt istuda. Eks ta ise otsustab, kuidas ta meie tegemistes kaasa tahab lüüa. Treeningutel on igatahes temaga koos hoopis parem õhkkond,» ütles Buford.

Duncan veetis Spursis terve oma 19 hooaja pikkuse karjääri ning tuli viiel korral ka NBA meistriks. «Proovisime selleks valmistuda ning uueks ajastuks valmis olla, kuid tegelikkuses ei tahtnud me kunagi neid sõnu kuulda,» kommenteeris Buford Duncani otsust karjäärile joon alla tõmmata.